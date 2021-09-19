Самое опасное свойство нового штамма коронавируса назвали ученые

https://racurs.ua/n160388-samoe-opasnoe-svoystvo-novogo-shtamma-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться и мутировать, создавая новые штаммы. Колумбийский вариант вируса «Мю» может игнорировать антитела и, вероятно, обходить защиту вакцин.

На сегодняшний день этот штамм не так широко распространен. Ученые предупреждают, что пандемия может вспыхнуть с новой силой, если он вытеснит другие варианты вируса и начнет распространяться по всем континентам. Об этом сообщает CBS.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что у «Мю» имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител.

Первоначальные исследования нового штамма предполагают возможность, что от него не защищают доступные вакцины. Однако ученые заявили, что делать выводы пока рано, — нужны дополнительные исследования, чтобы понять насколько он опасен и смертоносен.

Как известно, на данный момент лидером по распространению является штамм «Дельта». Этот вариант впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

Сейчас дельта-штамм зафиксирован минимум в 174 странах. Этот вариант коронавируса смог достичь таких «успехов» за счет сочетания устойчивости к иммунным антителам и более эффективной способности заражать клетки.

Напомним, штамм «Дельта» сейчас поражает людей молодого и среднего возраста, абсолютно здоровых и без сопутствующей патологии. Эти инфицированные имеют тяжелое течение болезни. Кроме того, в 10 раз больше госпитализируют с «ковидом» детей, чем во время предыдущих волн.

Источник: CBS