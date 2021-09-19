Марш рівності в Києві – скільки людей відвідало і як пройшла акція. Фото: «Укрінформ»

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У Києві відбувався Марш рівності-2021 за права людини для ЛГБТ-спільноти. До акції долучилися близько 7 тис. людей.

У столиці перекрили рух автотранспорту та чергували посилені загони правоохоронців. Про це повідомляє видання «Укрінформ».

У 2019 році було 8 тис., але ми розуміємо, що пандемія і погода вплинули. Але це все одно досягнення, — розповів представник «КиївПрайду» Максим Потапович.

Акція на захист прав ЛГБТ-спільноти розпочалася в Києві близько 11.00. Її учасники пройшли ходою центром міста із гаслом «пліч-о-пліч на захист рівноправності».

За словами організаторів, це перший марш рівності, який мав політичні вимоги до чинної влади у вигляді маніфесту. Його підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил.

Учасники акції вимагають ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроект № 5488, що передбачає внесення змін до законодавства щодо боротьби з дискримінацією і відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією та іншими формами нетерпимості.

Також у парку Шевченка відбувалася акція противників маршу, на яку зібралося близько 200 людей. Акції були розділені і відбувалися за посиленої охорони. Про сутички між учасниками не повідомлялося.

Нагадаємо, 15 вересня у центрі Харкова відбувся перший у місті Марш рівності, який здійснювався в межах «ХарківПрайд». Учасники цієї акції виступали за рівність прав для ЛГБТ. Паралельно цій акції у місті провели Марш за традиційні цінності.

Джерело: «Укрінформ»