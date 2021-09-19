Марш равенства в Киеве – сколько людей посетило и как прошла акция. Фото: «Укринформ»

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В Киеве проходил Марш равенства-2021 за права человека для ЛГБТ-сообщества. К акции присоединились около 7 тыс. человек.

В столице перекрыли движение автотранспорта и дежурили усиленные наряды правоохранителей. Об этом сообщает издание «Укринформ».

В 2019 году было 8 тыс., но мы понимаем, что пандемия и погода повлияли. Но это все равно достижение, — рассказал представитель «КиевПрайда» Максим Потапович.

Акция в защиту прав ЛГБТ-сообщества началась в Киеве около 11.00. Ее участники прошли шествием по центру города с лозунгом «бок о бок на защиту равноправия».

По словам организаторов, это первый марш равенства, который имел политические требования к действующей власти в виде манифеста. Его подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Участники акции требуют принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект № 5488, предусматривающий внесение изменений в законодательство по борьбе с дискриминацией и ответственности за преступления, мотивированные гомофобией и другими формами нетерпимости.

Также в парке Шевченко проходила акция противников марша, на которую собралось около 200 человек. Акции были разделены и проходили под усиленной охраной. О столкновениях между участниками не сообщалось.

Напомним, 15 сентября в центре Харькова сегодня состоялся первый в городе Марш равенства, который осуществлялся в рамках «ХарковьПрайда». Участники этой акции выступали за равенство прав для ЛГБТ. Параллельно этой акции в городе провели Марш за традиционные ценности.

Источник: «Укринформ»