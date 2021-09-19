Дети во всем мире массово болеют малоизвестным вирусом. Фото: accemedin.com

https://racurs.ua/n160386-deti-vo-vsem-mire-massovo-boleut-maloizvestnym-virusom.html

Ракурс

Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей.

Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены. Об этом пишет ВВС News.

По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит — воспаление нижних отделов легких.

Если вы пропустите один сезон, значит, вы не выработаете антитела против вируса, а у матерей не вырабатываются антитела, которые затем могут передаваться младенцам, — объяснили врачи.

Медики предупредили, что медицинские учреждения должны оставаться на страже, поскольку неизвестно, когда снова ожидать сильную волну RSV.

Напомним, штамм «Дельта» сейчас поражает людей молодого и среднего возраста, абсолютно здоровых и без сопутствующей патологии. Эти инфицированные имеют тяжелое течение болезни. Кроме того, в 10 раз больше госпитализируют с «ковидом» детей, чем во время предыдущих волн.

Источник: ВВС News