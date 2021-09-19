Карантин в Испании – студенты устроили вечеринку на 25 тыс. человек. Фото: mebelvarendu.com.ua

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Около 25 тыс. студентов приняли участие в крупнейшей нелегальной вечеринке в Мадриде с начала пандемии COVID-19.

Местная полиция заявила, что пьяных студентов нельзя было разогнать до 7.00 утра. Об этом сообщает Reuters.

На кадрах в социальных сетях участники танцуют и распивают алкоголь на открытых пространствах между университетскими зданиями в испанской столице. Об аналогичной вечеринку с 8 тыс. участников сообщалось в кампусе Автономного университета в Барселоне.

Вечеринки на открытом воздухе, которые в Испании называются «ботеллонамы», сейчас запрещены. Массовые гуляния наказываются штрафом от 500 до 600 евро. Организаторам грозит штраф в размере до 600 тыс. евро, если суд решит, что вечеринка ставит под угрозу здоровье населения.

Ситуация с коронавирусом в Испании в настоящее время относительно спокойная, кампания вакцинации в стране находится на завершающей стадии.

Напомним, в июне французские силовики разогнали огромную вечеринку, которая состоялась под открытым небом в центре Парижа. Сотни молодых людей собрались на гулянку перед Домом инвалидов в столице Франции, однако полиция заставила их разойтись из-за риска распространения коронавируса и нарушения комендантского часа.

Источник:Reuters