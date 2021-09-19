Какой вред природе наносит майнинг биткоинов, выяснили ученые. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n160384-kakoy-vred-prirode-nanosit-mayning-bitkoinov-vyyasnili-uchenye.html

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Майнинг биткоинов производит 30 тыс. тонн электронного мусора и 23 млн тонн углекислого газа каждый год.

Также, согласно подсчетам ученых, на процесс уходит столько же электроэнергии, сколько тратит ежегодно страна, подобная Нидерландам. Статья с результатами работы опубликована в научном журнале Resources, Conservation and Recycling.

Авторы исследования отмечают, что для майнинга биткоинов нужны дорогостоящие интегральные схемы специального назначения. А для поддержания и повышения эффективности майнинга такие чипы необходимо регулярно менять. В среднем срок их службы составляет лишь 1,3 года.

Такие чипы можно использовать только в устройствах для майнинга, поэтому после завершения срока службы они сразу становятся электронным мусором.

Помимо влияния майнинга на объемы электронного мусора экологов также волнует значительный углеродный след добычи криптовалюты. По некоторым подсчетам, выбросы углекислого газа достигают 23 млн тонн в год.

Источник: Resources, Conservation and Recycling