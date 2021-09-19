Toyota приостановила производство автомобилей – в чем причина. Фото: motor.ru

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Toyota, японская автомобильная корпорация, объявила о приостановке производства автомобилей. Причинами такого решения стали нехватка запасных частей и распространение COVID-19 в Юго-Восточной Азии.

Нехватка микрочипов затронет 27 из 28 конвейерных линий, так что Toyota была вынуждена скорректировать производственные планы на октябрь более чем на треть, сообщает Car Watch.

Сильнее всего кризис ударит по выпуску Land Cruiser 300 — конвейер, на котором собирают полноразмерные внедорожники, не будет работать почти полмесяца, несмотря на ажиотажный спрос.

Уточняется, что фабрика Toyota Motor Takaoka Plant, на которой выпускают Corolla, Corolla Touring и Corolla Cross будет простаивать сутки, завод по выпуску Aqua и C-HR остановится на девять суток, а производство Land Cruiser 300 и Lexus LX поставят на паузу как минимум на 11 дней.

Изначально Toyota планировала собрать 880 тыс. машин, но теперь очевидно, что выпустить больше 550 тыс. автомобилей не удастся. При этом только на японских заводах будет недовыпущено 150 тыс. машин.

Источник: Car Watch