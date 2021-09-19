Toyota призупинила виробництво автомобілів – в чому причина. Фото: motor.ru

https://racurs.ua/ua/n160383-toyota-pryzupynyla-vyrobnyctvo-avtomobiliv-v-chomu-prychyna.html

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Toyota, японська автомобільна корпорація, оголосила про припинення виробництва автомобілів. Причинами такого рішення стали брак запасних частин і поширення COVID-19 у Південно-Східній Азії.

Брак мікрочіпів торкнеться 27 з 28 конвеєрних ліній, тому Toyota була змушена скоригувати виробничі плани на жовтень більш ніж на третину, повідомляє Car Watch.

Найбільше криза вдарить по випуску Land Cruiser 300 — конвеєр, на якому збирають повнорозмірні позашляховики, не працюватиме майже півмісяця попри ажіотажний попит.

Уточнюється, що фабрика Toyota Motor Takaoka Plant, на якій випускають Corolla, Corolla Touring і Corolla Cross буде простоювати добу, завод з випуску Aqua і C-HR зупиниться на дев’ять діб, а виробництво Land Cruiser 300 і Lexus LX поставлять на паузу як мінімум на 11 днів.

Спочатку Toyota планувала зібрати 880 тис. машин, але тепер очевидно, що випустити більше ніж 550 тис. автомобілів не вдасться. При цьому тільки на японських заводах буде недовипущено 150 тис. машин.

Джерело: Car Watc