Якої шкоди природі завдає майнінг біткоїнів, з'ясували вчені. Фото: Слово і діло

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Майнінг біткоїнів виробляє 30 тис. тонн електронного сміття і 23 млн тонн вуглекислого газу щорічно.

Також, згідно з підрахунками вчених, на процес йде стільки ж електроенергії, скільки витрачає щорічно країна, подібна Нідерландам. Стаття з результатами роботи опублікована в науковому журналі Resources, Conservation and Recycling.

Автори дослідження відзначають, що для майнінгу біткоїнів потрібні дорогі інтегральні схеми спеціального призначення. А для підтримки та підвищення ефективності майнінгу такі чіпи необхідно регулярно змінювати. У середньому термін їхньої служби складає лише 1,3 року.

Такі чіпи можна використовувати тільки в пристроях для майнінгу, тому після завершення терміну придатності вони відразу стають електронним сміттям.

Крім впливу майнінгу на обсяги електронного сміття, екологів також хвилює значний вуглецевий слід видобутку криптовалюти. За деякими підрахунками, викиди вуглекислого газу досягають 23 млн тонн на рік.

Джерело: Resources, Conservation and Recycling