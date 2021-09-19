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Ракурс
Карантин в Іспанії – студенти влаштували вечірку на 25 тис. осіб. Фото: mebelvarendu.com.ua

Карантин в Іспанії — студенти влаштували вечірку на 25 тис. осіб (ВІДЕО)

19 вер 2021, 12:01
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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Близько 25 тис. студентів взяли участь у найбільшій нелегальній вечірці в Мадриді з початку пандемії COVID-19.

Місцева поліція заявила, що п’яних студентів не можна було розігнати до 7.00 ранку. Про це повідомляє Reuters.

На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в іспанській столиці. Про аналогічну вечірку з 8 тис. учасників повідомлялося в кампусі Автономного університету в Барселоні.

Вечірки на відкритому повітрі, які в Іспанії називаються «ботеллонами», наразі заборонені. Масові гуляння караються штрафом від 500 до 600 євро. Організаторам загрожує штраф у розмірі до 600 тис. євро, якщо суд вирішить, що вечірка ставить під загрозу здоров’я населення.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії на сьогодні відносно спокійна, кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.


Нагадаємо, у червні французькі силовики розігнали величезну вечірку, яка відбувалася просто неба у центрі Парижа. Сотні молодих людей зібралися на гулянку перед Домом інвалідів у столиці Франції, проте поліція змусила їх розійтися через ризик поширення коронавірусу і порушення комендантської години.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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