Діти в усьому світі масово хворіють на маловідомий вірус. Фото: accemedin.com

https://racurs.ua/ua/n160386-dity-v-usomu-sviti-masovo-hvoriut-na-malovidomyy-virus.html

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Діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), який викликає захворювання дихальних шляхів.

Як розповів очільник відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження немовлят і дітей новим вірусом відбулися ще у квітні, через що відділення інтенсивної терапії були переповненими. Про це пише BBC News.

На думку вчених, пандемія коронавірусу вплинула на поширення RSV і через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу. Сплеск захворюваності стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

За даними Центру з контролю і профілактиці захворювань США, у більшості дітей вірус протікає легко — як застуда з нежитем і кашлем. Але у деяких він може викликати бронхіоліт — запалення нижніх відділів легень.

Якщо ви пропустите один сезон, значить, ви не виробите антитіла проти вірусу, а у матерів не виробляються антитіла, які потім можуть передаватися немовлятам, — пояснили лікарі.

Медики попередили, що медичні установи повинні залишатися на сторожі, оскільки невідомо, коли знову очікувати на сильну хвилю RSV.

Нагадаємо, штам «Дельта» зараз вражає людей молодого та середнього віку, абсолютно здорових та без супутньої патології. Ці інфіковані мають тяжкий перебіг хвороби. Крім того, в 10 разів більше госпіталізують з «ковідом» дітей, ніж під час попередніх хвиль.

Джерело: BBC News