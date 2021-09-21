Олена Зеленська в образі вчительки. Фото:ТСН

https://racurs.ua/ua/n160509-zelenska-prymiryala-na-sebe-obraz-vchytelky-dlya-modnogo-glyancu-foto.html

Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, знялася для обкладинки модного журналу ELLE.

Перша леді України брала участь у фотосесії в школі — фотографувалася з учнями. Перед об'єктивом вона постала в декількох стильних образах. На одній із світлин дружина глави держави позувала в білій спідниці довжини міді, в’язаному светрі з рукавом в три чверті і в трендових лоферах. Фото опубліковане на сторінці Зеленської в Instagram.

На чорно-білому фото Зеленська теж приміряла образ вчительки, але позувала в чорній водолазці та сорочці.

Шанувальники першої леді вихваляють її в коментарях. «Найкраща перша леді України», «Красуня», «Розкішна», «Справжня леді», «Красуня і велика розумниця», — пишуть вони в соцмережі.

Нагадаємо, дружина президента України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці ювілейного видання журналу ELLE. У номері опубліковано ексклюзивне інтерв’ю та фотографії першої леді.