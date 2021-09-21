Коралловые рифы. Фото: Общественное

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Площадь коралловых рифов на Земле с 1950-х годов сократилась на 50%.

Способность коралловых рифов поддерживать экосистему на планете и защищать побережья от штормов сократилась из-за ряда факторов. На разрушение рифов влияет изменение климата и чрезмерный вылов рыбы в морях и океанах. Об этом говорится в новом исследовании, которое провели ученые университета Британской Колумбии в Канаде. Работа опубликована на веб-странице ScienceDaily.

Ученые, проанализировав тенденции в системах коралловых рифов и связанных с ними экосистемах по всему миру, пришли к выводу, что общая площадь коралловых рифов в сравнении с 50-ми годами прошлого века сократилась примерно в два раза. Оказалось, что многие рифы исчезли в течение 1960−1970 годов. Ученые уверены, что почти все эти процессы связаны с накоплением СО2 в воде и увеличением средней температуры океана.

Также сокращение площади рифов привело к изменениям в биоразнообразии и биомассе экосистем регионов. Оказалось, что за последние 75 лет биоразнообразие упало почти на 60%. Прежде всего изменения коснулись экосистемы Индонезии, Карибского моря и южной части Тихого океана.

Мы знаем, что коралловые рифы являются горячими точками биоразнообразия. Их сохранение не только защищает природу, но и помогает людям, — пишут исследователи.



Напомним, ученые обнаружили, что Австралия теряет коралловые рифы и этим увеличивает риск цунами. Исследователи заявляют, что целые районы штата Квинсленд могут испытывать ущерб от цунами, если кораллы погибнут или потеряют свою структурную целостность.

Источник: ScienceDaily