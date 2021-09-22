McDonald’s избавится от пластиковых игрушек в Happy Meal

McDonald’s. Фото: UNN

https://racurs.ua/n160531-mcdonald-s-izbavitsya-ot-plastikovyh-igrushek-v-happy-meal.html

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McDonald’s (Макдональдс), известная сеть фастфуд-ресторанов, откажется от пластиковых игрушек в детском меню Happy Meal до 2025 года.

Вместо пластиковых игрушек компания будет предлагать фигурки из переработанных материалов или материалов биологического и растительного происхождения. Об этом сообщает Axios.

Руководство компании не уточнило, сколько детских Happy Meal и игрушек продается ежедневно, но заявило, что новая инициатива позволит сократить количество первичного пластика, который ежегодно используется в этих меню, на 90% по сравнению с уровнями 2018 года.

Защита планеты для нашего общего будущего требует, чтобы мы смотрели на все части нашего бизнеса, включая клиентский опыт. Вместе мы усиливаем наше положительное влияние на окружающую среду путем преобразования одного из самых любимых символов McDonald’s, — заявила директор компании по устойчивому развитию Дженни МакКоллок.

По заявлению McDonald’s, это сокращение будет эквивалентно ситуации, если бы свыше 650 тыс. человек ежегодно отказывались от пластика в своей жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что корпорация McDonald’s дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов.

Источник: Axios