Под Киевом обстреляли авто помощника Зеленского, фото - Нацполиция

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Под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как сообщает «Украинская правда», в Киево-Святошинском районе Киевской области ранен водитель машины. Обстрел якобы произошел вблизи села Лесники. Нападавшие стреляли из леса.

57-летний Шефир — первый помощник президента Зеленского. Он отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. До этого Шефир был сценаристом и продюсером, директором «Студии Квартал-95».

Нацполиция сообщила, что проводится полицейская спецоперация.

Покушение произошло примерно в 10.00 возле села Лесники. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранение получил водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Полиция просит у всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, сообщать в полицию на 102.

В результате обстрела Шефир не пострадал. На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​США на заседании Генассамблеи ООН. Его сопровождает глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители ОП.