Покушение на Шефира — водитель в тяжелом состоянии, в авто выпустили более 10 пуль, фото - ФБ И.Венедиктова

https://racurs.ua/n160536-pokushenie-na-shefira-voditel-v-tyajelom-sostoyanii-v-avto-vypustili-bolee-10-pul.html

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Раненого водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира в тяжелом состоянии доставили в столичную больницу «Феофания».

Сам помощник Зеленского находился в авто и не пострадал. Об этом сообщило «Суспільне».

Сергей Нахманович здоров и без повреждений, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место. Он в состоянии шока. Трактует, что стреляли в него, но попали в водителя, — рассказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как рассказал народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко, авто Шефира обстреляли во время движения.

В автомобиль попало более 10 пуль. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

Обстрел якобы был совершен из автомата Калашникова. Нападавший прятался в кустах. Киевские телеграм-каналы пишут, что выбранное место вне зоны видимости камер наблюдения и имеет хороший вариант ухода стрелка.

После обстрела водитель дотянул до магазина АТБ недалеко от места происшествия и остановился возле него.

Напомним, что неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента возле села Лесники Киевской области.