Производители COVID-вакцин блокируют передачу технологий - Amnesty International

https://racurs.ua/n160535-proizvoditeli-covid-vakcin-blokiruut-peredachu-tehnologiy-amnesty-international.html

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Компании-производители вакцин против коронавируса AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax и Pfizer отказались участвовать в инициативах по передаче технологий для увеличения количества вакцинированных. Об этом пишет Amnesty International.

BioNTech, Moderna и Pfizer планируют заработать 130 млрд долл. до конца 2022 года.

Из 5,76 млрд доз, введенных во всем мире, только 0,3% получили страны с низким уровнем дохода, тогда как 79% - страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, — жалуются правозащитники.

Amnesty International заявляет, что производители вакцин до сих пор отказывались участвовать в координированных на международном уровне инициативах, направленных на увеличение мировых поставок путем обмена знаниями и технологиями. Они также выступили против предложений о временном снятии прав на интеллектуальную собственность.

Pfizer и BioNTech до конца 2022 могут заработать более 86 млрд долл. В то же время Moderna, по данным правозащитников, еще не доставила ни одной дозы вакцины в страну с низким уровнем дохода. К концу 2022 года прибыль компании составит более 47 млрд долл.

Компания Astrazeneca поставила большинство вакцин в страны с низким уровнем доходов, продает их по себестоимости и выдала несколько добровольных лицензий другим производителям. Однако компания отказалась открыто делиться своими знаниями и технологиями с инициативами Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на то, что большинство компаний получают миллиарды долларов государственного финансирования и предварительные заказы, разработчики вакцин монополизировали интеллектуальную собственность, блокировали передачу технологий и агрессивно лоббировали против мер, которые бы расширили глобальное производство этих вакцин, — убеждают в Amnesty International.

По мнению правозащитников, фармацевтические компании должны отказаться от прав на интеллектуальную собственность, делиться своими знаниями и технологиями и обучать квалифицированных производителей наращивать производство вакцин против COVID-19.