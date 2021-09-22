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Уровень инфицирования «ковидом» превышен в 22 областях и Киеве. Фото:
Уровень инфицирования «ковидом» превышен в 22 областях и Киеве (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n160534-uroven-inficirovaniya-kovidom-prevyshen-v-22-oblastyah-i-kieve-tablica.htmlРакурс
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.
По состоянию на 22 сентября уровень инфицирования COVID-19 превышен в целом в Украине и отдельно в 22 областях и Киеве. Больше всего больных за сутки обнаружили в Черновицкой (349 человек), Тернопольской (226 инфицированных) и Харьковской (219 больных) областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В вышеуказанных регионах уровень инфицирования превышен, стабильной ситуация остается только в Закарпатской и Кировоградской областях. Согласно норме, показатель заболеваемости должен составлять не более 75 на 100 тыс. населения.
Динамика госпитализации больных с «ковидом» превышена в столице и восьми областях:
- Киев — 54,6%;
- Днепропетровская область — 70,3%;
- Донецкая область — 66,4%;
- Луганская область — 64,6%;
- Николаевская область — 58,7%;
- Ровенская область — 66,5%;
- Харьковская область — 70,0%
- Херсонская область — 52,1%;
- Черкасская область — 94,3%.
В Минздраве отмечают, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должен составлять не более чем 50%.
В 2021 году по состоянию на середину сентября количество выявленных случаев коронавируса выше, чем за аналогичный период в 2020 году.
Напомним, 21 сентября коронавирус обнаружили у 6 тыс. 754 граждан. В больницы попали 2 тыс. 175 инфицированных. Умерли от болезни 105 украинцев.
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