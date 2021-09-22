Уровень инфицирования «ковидом» превышен в 22 областях и Киеве. Фото:

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Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 22 сентября уровень инфицирования COVID-19 превышен в целом в Украине и отдельно в 22 областях и Киеве. Больше всего больных за сутки обнаружили в Черновицкой (349 человек), Тернопольской (226 инфицированных) и Харьковской (219 больных) областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В вышеуказанных регионах уровень инфицирования превышен, стабильной ситуация остается только в Закарпатской и Кировоградской областях. Согласно норме, показатель заболеваемости должен составлять не более 75 на 100 тыс. населения.

Динамика госпитализации больных с «ковидом» превышена в столице и восьми областях:

Киев — 54,6%;

Днепропетровская область — 70,3%;

Донецкая область — 66,4%;

Луганская область — 64,6%;

Николаевская область — 58,7%;

Ровенская область — 66,5%;

Харьковская область — 70,0%

Херсонская область — 52,1%;

Черкасская область — 94,3%.

В Минздраве отмечают, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должен составлять не более чем 50%.

В 2021 году по состоянию на середину сентября количество выявленных случаев коронавируса выше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Напомним, 21 сентября коронавирус обнаружили у 6 тыс. 754 граждан. В больницы попали 2 тыс. 175 инфицированных. Умерли от болезни 105 украинцев.