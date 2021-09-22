Рівень інфікування «ковідом» перевищений у 22 областях та Києві. Фото:

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Статистика захворюваності на коронавірус в Україні свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації.

Станом на 22 вересня рівень інфікування COVID-19 перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях та Києві. Найбільше хворих за добу виявили у Чернівецькій (349 осіб), Тернопільській (226 інфікованих) та Харківській (219 хворих) областях. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У вищевказаних регіонах рівень інфікування перевищений, стабільною ситуація лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях. Згідно з нормою, показник захворюваності має складати не більше 75 на 100 тис. населення.

Динаміка госпіталізації хворих із «ковідом» перевищена в столиці та восьми областях:

Київ — 54,6%;

Дніпропетровська область — 70,3%;

Донецька область — 66,4%;

Луганська область — 64,6%;

Миколаївська область — 58,7%;

Рівненська область — 66,5%;

Харківська область — 70,0%

Херсонська область — 52,1%;

Черкаська область — 94,3%.

У МОЗ наголошують, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.

У 2021 році станом на середину вересня кількість виявлених випадків коронавірусу вища, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Нагадаємо, 21 вересня коронавірус виявили у 6 тис. 754 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 175 інфікованих. Померли від хвороби 105 українців.