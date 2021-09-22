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Рівень інфікування «ковідом» перевищений у 22 областях та Києві. Фото:
Рівень інфікування «ковідом» перевищений у 22 областях та Києві (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n160534-riven-infikuvannya-kovidom-perevyschenyy-u-22-oblastyah-ta-kyievi-tablycya.htmlРакурс
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації.
Станом на 22 вересня рівень інфікування COVID-19 перевищено загалом в Україні та окремо у 22 областях та Києві. Найбільше хворих за добу виявили у Чернівецькій (349 осіб), Тернопільській (226 інфікованих) та Харківській (219 хворих) областях. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
У вищевказаних регіонах рівень інфікування перевищений, стабільною ситуація лишається тільки у Закарпатській та Кіровоградській областях. Згідно з нормою, показник захворюваності має складати не більше 75 на 100 тис. населення.
Динаміка госпіталізації хворих із «ковідом» перевищена в столиці та восьми областях:
- Київ — 54,6%;
- Дніпропетровська область — 70,3%;
- Донецька область — 66,4%;
- Луганська область — 64,6%;
- Миколаївська область — 58,7%;
- Рівненська область — 66,5%;
- Харківська область — 70,0%
- Херсонська область — 52,1%;
- Черкаська область — 94,3%.
У МОЗ наголошують, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%.
У 2021 році станом на середину вересня кількість виявлених випадків коронавірусу вища, ніж за аналогічний період у 2020 році.
Нагадаємо, 21 вересня коронавірус виявили у 6 тис. 754 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 175 інфікованих. Померли від хвороби 105 українців.
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