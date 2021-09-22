Спосіб перемогти рак знайшли вчені

Рак. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160533-sposib-peremogty-rak-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Рак можна перемогти за допомогою стимуляції імунної системи. Вчені зі Сполучених Штатів Америки (США) знайшли новий спосіб перемагати ракові пухлини, які пригнічують імунні клітини в близькості від ураженої тканини.

Виявилося, що великі секреторні клітини (клітини Клара) виділяють антиімуносупресивні чинники, які пригнічують рак. Про це повідомляє Nature Cancer.

Вчені встановили набір чинників, які можуть генеруватися клітинами Клара, що вистилають дихальні шляхи в легенях. Ці чинники інгібують сильнодійні імуносупресивні клітини, так звані мієлоїдні супресорні клітини (MDSC), які допомагають пухлині уникнути імунної відповіді.

Поява MDSC призвела до збільшення кількості протипухлинних Т-клітин у місці пухлини та значно підвищила ефективність імунотерапії c допомогою імуноглобуліну PD1.

Під час дослідження вчені вперше встановили, що цей ефект досягає максимуму за помірної дози радіації. Радіація змушує великі секреторні клітини виробляти антиімуносупресивні чинники.

На думку дослідників, випромінювання можна замінити коктейлем із восьми таких чинників і отримати той же ефект. Зараз експерти збираються визначити, які молекули найбільш важливі для пригнічення MDSC і підвищення ефективності лікування раку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування раку — складний процес, тому що злоякісні клітини вміють ховатися від імунного захисту. Щоби розбудити імунітет на боротьбу з раком, дослідники намагаються створити щось на зразок протиракових вакцин.