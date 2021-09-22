Способ победить рак нашли ученые

Рак. Фото: istock

https://racurs.ua/n160533-sposob-pobedit-rak-nashli-uchenye.html

Ракурс

Рак можно победить с помощью стимуляции иммунной системы. Ученые из Соединенных Штатов Америки (США) нашли новый способ побеждать раковые опухоли, которые подавляют иммунные клетки в близости от пораженной ткани.

Оказалось, что крупные секреторные клетки (клетки Клара) выделяют антииммуносупрессивные факторы, которые подавляют рак. Об этом сообщает Nature Cancer.

Ученые установили набор факторов, которые могут генерироваться клетками Клара, выстилающими дыхательные пути в легких. Эти факторы ингибируют сильнодействующие иммуносупрессивные клетки, называемые миелоидными супрессорными клетками (MDSC), которые помогают опухолям избежать иммунного ответа.

Появление MDSC привело к увеличению количества противоопухолевых Т-клеток в месте опухоли и значительно повысило эффективность иммунотерапии c помощью иммуноглобулина PD1.

В ходе исследования ученые впервые установили, что этот эффект достигает максимума при умеренной дозе радиации. Радиация заставляет крупные секреторные клетки вырабатывать антииммуносупрессивные факторы.

По мнению исследователей излучение можно заменить коктейлем из восьми таких факторов и получить тот же антииммуносупрессивный эффект. В настоящее время эксперты собираются определить, какие молекулы наиболее важны для ингибирования MDSC и повышения эффективности лечения рака.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечение рака — сложный процесс, потому что злокачественные клетки умеют прятаться от иммунной защиты. Чтобы разбудить иммунитет на борьбу с раком, исследователи пытаются создать нечто вроде противораковых вакцин.