Виробники COVID-вакцин блокують передачу технологій - Amnesty International

https://racurs.ua/ua/n160535-vyrobnyky-covid-vakcyn-blokuut-peredachu-tehnologiy-amnesty-international.html

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Компанії-виробники вакцин проти коронавірусу AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax та Pfizer відмовилися брати участь в ініціативах щодо передачі технологій задля збільшення кількості вакцинованих. Про це пише Amnesty International.

BioNTech, Moderna та Pfizer планують заробити 130 млрд дол. до кінця 2022 року.

З 5,76 млрд доз, введених в усьому світі, лише 0,3% отримали країни з низьким рівнем доходу, тоді як 79% — країни з високим і вище середнього рівнем доходів, — скаржаться правозахисники.

Amnesty International заявляє, що виробники вакцин досі відмовлялися брати участь у координованих на міжнародному рівні ініціативах, спрямовані на збільшення глобальних поставок шляхом обміну знаннями й технологіями. Вони також виступили проти пропозицій про тимчасове зняття прав на інтелектуальну власність.

Pfizer і BioNTech до кінця 2022 року можуть заробити понад 86 млрд дол. Водночас Moderna, за даними правозахисників, ще не доставила жодної дози вакцини в країну з низьким рівнем доходу. До кінця 2022 року прибуток компанії складе понад 47 млрд дол.

Компанія Astrazeneca поставила більшість вакцин в країни з низьким рівнем доходів, продає їх за собівартістю і видала кілька добровільних ліцензій іншим виробникам. Однак компанія відмовилася відкрито ділитися своїми знаннями й технологіями з ініціативами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Попри те, що більшість компаній отримують мільярди доларів державного фінансування та попередні замовлення, розробники вакцин монополізували інтелектуальну власність, блокували передачу технологій та агресивно лобіювали проти заходів, які б розширили глобальне виробництво цих вакцин, — переконують в Amnesty International.

На думку правозахисників, фармацевтичні компанії повинні відмовитися від прав на інтелектуальну власність, ділитися своїми знаннями і технологіями та навчати кваліфікованих виробників нарощування виробництво вакцин проти COVID-19.