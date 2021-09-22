У Зеленского отреагировали на обстрел авто Шефира

https://racurs.ua/n160537-u-zelenskogo-otreagirovali-na-obstrel-avto-shefira.html

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Обстрел автомобиля Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, прокомментировали на Банковой. Там этот инцидент расценивают как покушение на жизнь Шефира и связывают с «активной политикой» Зеленского.

Это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план «Перехват», — отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет «РБК-Украина».

Он подтвердил, что утром 22 сентября в результате обстрела авто водитель получил тяжелые ранения. Всего в сторону транспортного средства сделали свыше десяти выстрелов.

Офис президента, по словам Подоляка, связывает это нападение с «агрессивной кампанией противодействия активной политике президента». По его мнению, в Украине произошло «ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов», для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы являются прямыми угрозами.

Напомним, в среду под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль марки Audi, которым пользуется Сергей Шефир. Сам он не пострадал.