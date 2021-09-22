Шефир. Фото: УП

https://racurs.ua/n160542-pokushenie-na-shefira-chto-proishodit-na-meste-proisshestviya-translyaciya.html

Ракурс

Покушение на Шефира, помощника президента Владимира Зеленского, совершили сегодня, 22 сентября, под Киевом.

Раненого водителя первого помощника президента в тяжелом состоянии доставили в столичную больницу «Феофания». Журналисты ведут трансляцию с места событий.

57-летний Шефир отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. До этого Шефир был сценаристом и продюсером, директором «Студии Квартал-95». Нацполиция сообщила, что проводится полицейская спецоперация.

Покушение произошло примерно в 10.00 возле села Лесники. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. В результате обстрела Шефир не пострадал. На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее мы сообщали, что обстрел автомобиля Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, прокомментировали на Банковой. Там этот инцидент расценивают как покушение на жизнь Шефира и связывают с «активной политикой» Зеленского.