Стали известны подробности совещания «слуг» в Трускавце. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n160540-zasedanie-slug-v-truskavce-nardepy-priedut-s-semyami-i-budut-sdavat-testy.html

Ракурс

«Слуга народа» проведет открытое трехдневное заседание в Трускавце.

В Украине мало таких мест, где можно компактно расселить около 300 человек, поэтому местом встречи был выбран именно Трускавец. «Слуги» займут фактически все гостиницы в курортном месте, депутаты будут селиться за свой счет. При себе парламентарии должны иметь сертификат вакцинации. В случае его отсутствия депутатов обяжут ежедневно делать ПЦР-тест. Об этом 22 сентября заявил председатель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в кулуарах Верховной Рады, который транслировали СМИ.

Кто-то даже уже с семьями планирует уехать, потому что это выходные, — отметил Корниенко.

Также он заявил, что не уверен в том, что на партийном совещании будет присутствовать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, ориентироваться будут на состояние здоровья спикера, ведь он сейчас находится на больничном из-за «ковида».

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Владимир Зеленский на следующей неделе проведет многодневную «фундаментальную встречу» с депутатами «Слуги народа». Скорее всего, она состоится в том же формате, что и была раньше.

Как известно, предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии «Слуга народа» с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле «Rixos Prykarpattya».

Напомним, в партии «Слуга народа» заявляли, что в конце следующей недели народные депутаты соберутся на большое совещание с участием президента Владимира Зеленского. В заседании также примут участие представители всех ветвей власти.