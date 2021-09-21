«Слуга народа» соберется на совещание с Зеленским. Фото: РИА «Новости»

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Народные депутаты от «Слуги народа» соберутся на большое совещание с участием президента Владимира Зеленского.

Заседание пройдет в конце следующей недели. В нем также примут участие представители всех ветвей власти. Заседание состоится в одной из западных областей Украины. Об этом 21 сентября сообщила спикер провластной партии Юлия Палийчук в Telegram.

Хочу прокомментировать слухи, которые в течение дня ходят относительно так называемого обучения наших депутатов в Трускавце. Фракция «Слуга народа» действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Слуга народа» соберется не на съезд или учебу, а на рабочее совещание. Допустят на заседание лишь тех, кто привит от COVID-19 или имеет отрицательный ПЦР-тест.

По словам пресс-секретаря, на совещании «слуги» обсудят стратегию работы власти на 2022 год, подытожат работу за последние два года и рассмотрят план рассмотрение плана законопроектных работ.

Напомним, СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский собирает свою фракцию «Слуга народа» на новую встречу в Трускавце на Львовщине, которая продлится с 2 по 5 октября.