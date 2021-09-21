«Слуга народу» збереться на нараду з Зеленським. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160514-sluga-narodu-zberetsya-na-naradu-z-zelenskym-pro-scho-govorytymut.html

Ракурс

Народні депутати від «Слуги народу» зберуться на велику нараду за участю президента Володимира Зеленського.

Засідання пройде в кінці наступного тижня. У ньому також візьмуть участь представники усіх гілок влади. Засідання відбудеться в одній із західних областей України. Про це 21 вересня повідомила речник провладної партії Юлія Палійчук у Telegram.

Хочу прокоментувати чутки, які протягом дня ширяться щодо так званого навчання наших депутатів у Трускавці. Фракція «Слуга народу» дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що «Слуга народу» збереться не на з’їзд чи навчання, а на робочу нараду. Допустять на засідання лише тих, хто щеплений від COVID-19або має негативний ПЛР-тест.

За словами речниці, на нараді «слуги» обговорять стратегію роботи влади на 2022 рік, підсумують роботу за останні два роки та розглянуть план розгляд плану законопроектних робіт.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський збирає свою фракцію «Слуга народу» на нову зустріч у Трускавці на Львівщині, яка триватиме з 2 по 5 жовтня.