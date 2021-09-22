Стали відомі подробиці наради «слуг» у Трускавці. Фото: galinfo.com.ua

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«Слуга народу» проведе відкрите триденне засідання у Трускавці.

В Україні мало таких місць, де можна компактно розселити близько 300 осіб, тому місцем зустрічі був обраний саме Трускавець. «Слуги» займуть фактично всі готелі в курортному місці, депутати селитимуться за свій рахунок. При собі парламентарі мають мати сертифікат вакцинації. У разі його відсутності депутатів зобов’яжуть щодня робити ПЛР-тест. Про це 22 вересня заявив голова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу в кулуарах Верховної Ради, який транслювали ЗМІ.

Хтось навіть вже з родинами планує виїхати, бо це вихідні, — зазначив Корнієнко.

Також він заявив, що не впевнений у тому, що на партійній нараді буде присутній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, орієнтуватися будуть на стан здоров’я спікера, адже він зараз перебуває на лікарняному через «ковід».

Як розповів прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров, Володимир Зеленський наступного тижня проведе багатоденну «фундаментальну зустріч» із депутатами «Слуги народу». Швидше за все, вона відбудеться у тому ж форматі, що і була раніше.

Як відомо, попередня зустріч Зеленського з депутатами партії «Слуга народу» з метою проведення інтенсивного курсу Київської школи економіки проходила з 29 липня по 4 серпня 2019 року в трускавецькому готелі «Rixos Prykarpattya».

Нагадаємо, в партії «Слуга народу» заявляли, що наприкінці наступного тижня народні депутати зберуться на велику нараду за участю президента Володимира Зеленського. У засіданні також візьмуть участь представники усіх гілок влади.