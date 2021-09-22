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Ракурс
Чи скасують 8 березня і 1 травня, розповіли в Мінкульті

Чи скасують 8 березня і 1 травня, розповіли в Мінкульті

22 вер 2021, 12:33
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Чи скасують 8 березня і 1 травня, розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики України. Відомство запропонувало відмовитися від додаткових вихідних на «радянські» свята, які припадають на суботу чи неділю.

Про це повідомляє прес-служба Мінкульту у Фейсбук 22 вересня.

Опираючись на загальноєвропейську традицію, Мінкульт пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю, — йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про святкування Дня праці та Міжнародного жіночного дня. Втім, перенесення вихідного можуть залишити для п’ятьох свят:

  • Нового року,

  • Різдва Христового (за старим та новим календарем, тобто 25 грудня та 7 січня),

  • Великодня

  • Дня Святої Трійці.


Раніше Мінкульт запропонував провести громадське обговорення проект закону, згідно з яким пропонується скасувати перенесення деяких вихідних, якщо державне свято збігається з вихідним днем. Документ розробив Український інститут національної пам’яті.

Проте Кабінет міністрів вже затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким українці матимуть два довгих вихідних.

Джерело: Ракурс


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