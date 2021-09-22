Чи скасують 8 березня і 1 травня, розповіли в Мінкульті

https://racurs.ua/ua/n160541-chy-skasuut-8-bereznya-i-1-travnya-rozpovily-v-minkulti.html

Ракурс

Чи скасують 8 березня і 1 травня, розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики України. Відомство запропонувало відмовитися від додаткових вихідних на «радянські» свята, які припадають на суботу чи неділю.

Про це повідомляє прес-служба Мінкульту у Фейсбук 22 вересня.

Опираючись на загальноєвропейську традицію, Мінкульт пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю, — йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про святкування Дня праці та Міжнародного жіночного дня. Втім, перенесення вихідного можуть залишити для п’ятьох свят:

Нового року,

Різдва Христового (за старим та новим календарем, тобто 25 грудня та 7 січня),

Великодня

Дня Святої Трійці.



Раніше Мінкульт запропонував провести громадське обговорення проект закону, згідно з яким пропонується скасувати перенесення деяких вихідних, якщо державне свято збігається з вихідним днем. Документ розробив Український інститут національної пам’яті.

Проте Кабінет міністрів вже затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким українці матимуть два довгих вихідних.