Несподівану причину аутизму в дітей назвали медики

Аутизм. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160539-nespodivanu-prychynu-autyzmu-v-ditey-nazvaly-medyky.html

Ракурс

Аутизм у дітей може виникати через інфекційні захворювання. Імунний струс, пережитий у ранньому віці, може змусити спрацювати аутистичну мутацію.

Співробітники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з’ясували під час експерименту на мишах, що після хвороби тварини стають менш соціальними. Про це повідомляє Science Advances.

Автори роботи проаналізували понад 3,5 млн історій хвороби, і виявили, що в хлопчиків, які між півтора й чотирма роками перенесли серйозну інфекцію, ризик розладів аутистичного спектра зростає на 40%.

Для дівчаток не вийшло знайти статистично правдивий зв’язок між інфекцією та аутизмом — щонайменше в тих медичних даних, які були на руках у дослідників.

Який саме механізм тут працює ще належить з’ясувати, тому поки варто говорити, що розлади аутистичного спектра й дитячі інфекції пов’язані один з одним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аутизм (порушення розвитку нервової системи дитини, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації й повторюваним поведінкою) можна передбачити з майже 100% ймовірністю за аналізом крові матері.

Джерело: Science Advances