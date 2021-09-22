Рада. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n160538-rada-zberetsya-na-pozachergove-na-prohannya-dubinskogo-dokument.html

Ракурс

Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 23 вересня. Засідання проведуть за ініціативи скандального народного депутата Олександра Дубінського, якого виключили зі «Слуги народу».

Відповідне засідання скликав спікер парламенту Дмитро Разумков. Про це стало відомо з відповідного документу.

За словами глави фракції «Слуга народу"Давида Арахамії, законопроект стосується скасування РРО для ФОПів.

Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання, — ред.). І назбиралося, і на четвер призначене, — розказав глава фракції «слуг» Давид Арахамія.



Арахамія наголосив, що скасовувати РРО для ФОПів ніхто не буде, оскільки це рішення ухвалювали з «боями».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати від «Слуги народу» зберуться на велику нараду за участю президента Володимира Зеленського. Засідання пройде в кінці наступного тижня. У ньому також візьмуть участь представники всіх гілок влади. Засідання відбудеться в одній із західних областей України.