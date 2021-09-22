Рада. Фото: УНН

https://racurs.ua/n160538-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-po-prosbe-dubinskogo-dokument.html

Ракурс

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 23 сентября. Заседание проведут по инициативе скандального народного депутата Александра Дубинского, которого исключили из «Слуги народа».

Раду созвал спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом стало известно из соответствующего документа.

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, законопроект касается отмены РРО для ФЛП.

Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПах (подписи для внеочередного заседания, — ред.). И собралось, и на четверг назначено, — рассказал глава фракции «слуг» Давид Арахамия.



Арахамия подчеркнул, что отменять РРО для ФЛП никто не будет, поскольку это решение принималось с «боями».

Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты от «Слуги народа» соберутся на большое совещание с участием президента Владимира Зеленского. Заседание пройдет в конце следующей недели. В нем также примут участие представители всех ветвей власти. Оно состоится в одной из западных областей Украины.