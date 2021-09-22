Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Аутизм. Фото: istock

Неожиданную причину аутизма у детей назвали медики

22 сен 2021, 12:30
999

Аутизм у детей может возникать из-за инфекционных заболеваний. Иммунная встряска, пережитая в раннем возрасте, может заставить сработать аутистическую мутацию.

Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили в ходе эксперимента на мышах, что после болезни животные становятся менее социальными. Об этом сообщает Science Advances.

Авторы работы проанализировали более 3,5 млн историй болезни, и обнаружили, что у мальчиков, которые между полутора и четырьмя годами перенесли серьёзную инфекцию, риск расстройств аутистического спектра вырастает на 40%.

Для девочек не получилось найти статистически достоверную связь между инфекцией и аутизмом — по крайней мере, в тех медицинских данных, которые были на руках у исследователей.

Какой именно механизм тут работает, ещё предстоит выяснить, поэтому пока стоит говорить, что расстройства аутистического спектра и детские инфекции связаны друг с другом.


Напомним, ранее мы сообщали, что аутизм (нарушение развития нервной системы ребенка, характеризующееся нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и повторяющимся поведением) можно предсказать с почти 100% вероятностью по анализу крови матери.

Источник: Science Advances

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров