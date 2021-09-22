Неожиданную причину аутизма у детей назвали медики

Аутизм. Фото: istock

https://racurs.ua/n160539-neojidannuu-prichinu-autizma-u-detey-nazvali-mediki.html

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Аутизм у детей может возникать из-за инфекционных заболеваний. Иммунная встряска, пережитая в раннем возрасте, может заставить сработать аутистическую мутацию.

Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили в ходе эксперимента на мышах, что после болезни животные становятся менее социальными. Об этом сообщает Science Advances.

Авторы работы проанализировали более 3,5 млн историй болезни, и обнаружили, что у мальчиков, которые между полутора и четырьмя годами перенесли серьёзную инфекцию, риск расстройств аутистического спектра вырастает на 40%.

Для девочек не получилось найти статистически достоверную связь между инфекцией и аутизмом — по крайней мере, в тех медицинских данных, которые были на руках у исследователей.

Какой именно механизм тут работает, ещё предстоит выяснить, поэтому пока стоит говорить, что расстройства аутистического спектра и детские инфекции связаны друг с другом.

Напомним, ранее мы сообщали, что аутизм (нарушение развития нервной системы ребенка, характеризующееся нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и повторяющимся поведением) можно предсказать с почти 100% вероятностью по анализу крови матери.

Источник: Science Advances