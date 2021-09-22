Отменят ли 8 марта и 1 мая, рассказали в Минкульте

https://racurs.ua/n160541-otmenyat-li-8-marta-i-1-maya-rasskazali-v-minkulte.html

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Отменят ли 8 марта и 1 мая, рассказали в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Ведомство предложило отказаться от дополнительных выходных на «советские» праздники, которые приходятся на субботу или воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в Фейсбук 22 сентября.

Опираясь на общеевропейскую традицию, Минкульт предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье, — говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о праздновании Дня труда и Международного женственного дня. Впрочем, перенос выходного могут оставить для пяти праздников:

Нового года,

Рождества Христова (по старому и новому календарю, то есть 25 декабря и в 7 января),

Пасхи,

Дня Святой Троицы.



Ранее Минкульт предложил провести общественное обсуждение проекта закона, согласно которому предлагается отменить перенос некоторых выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем. Документ разработал Украинский институт национальной памяти.

Однако Кабинет министров уже утвердил план переноса рабочих дней на 2022 год, согласно которому украинцы будут иметь два длинных выходных.