В машину Шефира выпустили половину магазина автомата «Калашникова»

В машину Шефира выпустили пол-рожка из автомата «Калашникова». Фото: УП

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Ракурс

Новые подробности покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира раскрыли правоохранители.

По автомобилю чиновника выстрелили около 18 раз. Ранение получил его водитель, но его жизни ничего не угрожает. Об этом 22 сентября заявил руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко, который транслировали СМИ.

Автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю с посадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Со слов медицинских работников, его жизни ничего не угрожает, — отметил он и добавил, что шофер сам доехал до супермаркета АТБ и вызвал скорую.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Обнародовать их пока не станут, чтобы не навредить следствию. Также прокурор не рассказал, сняли ли правоохранители данные с видеорегистратора в машине.

Как известно, магазин для автомата «Калашникова» насчитывает 30 пуль калибром 7,62 мм.

Напомним, 22 сентября на Киевщине по дороге между селами Лесники и Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил водитель, его госпитализировали в «Феофанию». Сам помощник Зеленского находился в авто и не пострадал.

Следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).