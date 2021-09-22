Госдеп призвал россиян увеличить транзит газа через Украину

Транзит. Фото: istock

https://racurs.ua/n160547-gosdep-prizval-rossiyan-uvelichit-tranzit-gaza-cherez-ukrainu.html

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) требует от России увеличить поставки газа через Украину.

Таким образом США просят предотвратить газовый кризис Европе. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Bloomberg.

Он отметил, что Россия ранее неоднократно заявляла о способности обеспечить Европу газом при необходимости, а через территорию Украины уже проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью.

Кроме того, Хохштейн выразил беспокойство относительно отказа «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он назвал это политическим шагом, связанным со стремлением России как можно быстрее завершить строительство газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа».

Источник: Bloomberg