Держдеп закликав росіян збільшити транзит газу через Україну

Транзит. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160547-derjdep-zaklykav-rosiyan-zbilshyty-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu.html

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) вимагає від Росії збільшити постачання газу через Україну.

У такий спосіб США просять запобігти газовій кризі Європі. Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає Bloomberg.

Він зазначив, що Росія раніше неодноразово заявляла про здатність забезпечити Європу газом за необхідності, а через територію України вже прокладені трубопроводи з достатньою пропускною здатністю.

Крім того, Хохштейн висловив занепокоєння щодо відмови «Газпрому» бронювати додаткові обсяги транзиту газу через українську територію на жовтень. Він назвав це політичним кроком, пов’язаним із прагненням Росії якнайшвидше завершити будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».

Джерело: Bloomberg