Літак Ан-26 з пасажирами зник в РФ

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Ракурс

Літак Ан-26 перестав виходити на зв’язок у небі під Хабаровськом в Росії. Повітряне судно також зникло з радарів. Про це пишуть 22 вересня російські ЗМІ.

Літак Ан-26 проводив технічний політ за 40 км від Хабаровська, однак раптово перестав виходити на зв’язок і зник з радарів, — йдеться у повідомленні.

На борту літака перебував екіпаж з шістьох осіб.

За даними ЗМІ, йдеться про літак, що належить військовим. Зниклим літаком нібито володіє компаніїя «Льотні перевірки і системи». Під час технічного польоту він перевіряв системи зв’язку.

Нагадаємо, цьогоріч у липні на Камчатці сталася катастрофа літака Ан-26, на борту якого перебували 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі пасажири та екіпаж літака загинув. Серед ймовірних версій авіакатастрофи називалася несприятлива погода, помилка пілота й технічні несправності повітряного судна.

Ан-26 — військово-транспортна модифікація цивільного турбогвинтового літака Ан-24. Він експлуатується з 1973 року.