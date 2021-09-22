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Ракурс
Це мені передали привіт, відповідь буде сильною — Зеленський про замах на Шефіра

Це мені передали привіт, відповідь буде сильною — Зеленський про замах на Шефіра

22 вер 2021, 13:41
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Замах на Сергія Шефіра прокоментував президент України. Наразі він перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга — це слабкість, — Володимир Зеленський зробив таку заяву щодо замаху на свого першого помічника.


Президент повідомив, що повертається до Києва відразу ж після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Джерело: Ракурс


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