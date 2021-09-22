Ракурсhttps://racurs.ua/
Це мені передали привіт, відповідь буде сильною — Зеленський про замах на Шефіра
Це мені передали привіт, відповідь буде сильною — Зеленський про замах на Шефіраhttps://racurs.ua/ua/n160545-ce-meni-peredaly-pryvit-vidpovid-bude-sylnou-zelenskyy-pro-zamah-na-shefira.htmlРакурс
Замах на Сергія Шефіра прокоментував президент України. Наразі він перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН.
Передавати мені привіт пострілами з лісу в авто мого друга — це слабкість, — Володимир Зеленський зробив таку заяву щодо замаху на свого першого помічника.
Президент повідомив, що повертається до Києва відразу ж після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Новина доповнюється
.