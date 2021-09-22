Зеленський і Шефір нещодавно сильно посварилися — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n160544-zelenskyy-i-shefir-neschodavno-sylno-posvarylysya-zmi.html

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Сварка між Володимиром Зеленським і Сергієм Шефіром, першим помічником і давнім другом президента України, автомобіль якого сьогодні обстріляли, виникла у серпні. Внаслідок цього конфлікту Шефір забирав свої речі з Банкової.

У серпні між Зеленським і його першим помічником сталася велика сварка. Настільки серйозна, що Шефір, нібито, навіть вивіз речі з Офісу та демонстративно не з’являвся на Банковій, — повідомляла 9 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела в офісі Зеленського.

Згодом Шефір продовжив працювати на своїй посаді першого помічника президента. Інформація про його можливу відставку не оприлюднювалася. Проте співрозмовники УП на Банковій зазначали, що нині Шефір «не впливає майже ні на що».

Мінімізувати вплив Шефіра на Зеленського, як пише видання, прагнув глава Офісу президента Андрій Єрмак. Сам Шефір пройшов із Зеленським шлях від створення «Кварталу 95» до президентства. Він також підтримував на посаді главу МВС Арсена Авакова. Відставка Авакова стала публічною ознакою того, що Шефір втратив вагу. УП писала, що біля Єрмака «стає все менше людей, які можуть за його спиною доносити Зеленському будь-яку інформацію».

Водночас 22 вересня в СБУ заявили, що стрілянина по автомобілю Шефіра є результатом колапсу правоохоронної системи і можливою спробою залякування.

Такі замахи здійснюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, була б інша розстановка щодо потрапляння куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента, — зауважив генерал-майор СБУ Василь Вовк на каналі «Україна 24».

На його думку, сьогоднішній інцидент — значна подія, яка сигналізує про проблеми в правоохоронних органах, оскільки вони не спрацювали на випередження.

Якщо вже замах на таких осіб, це говорить багато про що: про те, що потрібно проводити ревізію в правоохоронній системі й фільтрацію керівних осіб системи, — підсумував генерал.

Він додав, що за політику в Україні не вбивають, а вбивають через гроші. Тому потрібно шукати якихось «ображених» людей серед так званих олігархів, які хочуть отримати доступ до держбюджету.

Версію про вплив олігархів також просовують у на Банковій — радник голови Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що замах на Шефіра пов’язаний із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями. Зауважимо, що завтра, 23 вересня, Верховна Рада має розглядати законопроект Зеленського про олігархів.

Жодні злочинні дії не допоможуть кримінальним, олігархічним та будь-яким іншим угрупованням змінити політику, направлену на детінізацію та реформування управління державою, — зазначив Подоляк в коментарі для «Букв».

За його словами, нині в Україні відбувається зміна типу держави, «де роками ключові рішення в тіні приймали саме представники галузевих олігархів та пов’язані з тими ж галузями представники криміналітету».

Зміна правил гри суттєво б'є по їхніх можливостях й веде до втрати величезних тіньових надприбутків… Російські прямі політичні впливи через відомі політичні групи й окремих політиків також суттєво просіли після відомих персональних й корпоративних жорстких санкцій. Це також сповна конкретний привід, — переконує Подоляк.

Речник глави держави Сергій Никифоров анонсував публічну реакцію президента Володимира Зеленського на обстріл авто Шефіра. Новина про замах на Шефіра «заскочила» Зеленського під час робочого візиту до США.

Нагадаємо, автомобіль Шефіра обстріляли з автомата Калашнікова 22 вересня близько 10.00 біля села Лісники Київської області. Внаслідок обстрілу поранення дістав водій, він перебуває у реанімації в клініці «Феофанія». Сергій Шефір не постраждав.