Зеленский и Шефир недавно сильно поссорились - СМИ

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Ракурс

Ссора между Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром, первым помощником и давним другом президента Украины, автомобиль которого сегодня обстреляли, произошла в августе. В результате конфликта Шефир забрал свои вещи с Банковой.

В августе между Зеленским и его первым помощником произошла крупная ссора. Настолько серьезная, что Шефир, якобы, даже вывез вещи из Офиса и демонстративно не появлялся на Банковой, — сообщала 9 сентября «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Впоследствии Шефир продолжил работать на своей должности первого помощника президента. Информация о его возможной отставке не оглашалась. Однако собеседники УП на Банковой отмечали, что на текущий момент Шефир «не влияет почти ни на что».

Минимизировать влияние Шефира на Зеленского, как пишет издание, стремился глава Офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир прошел с Зеленским путь от создания «Квартала 95» до президентства. Он также поддерживал главу МВД Арсена Авакова. Отставка Авакова стала публичным признаком того, что Шефир потерял вес. УП писала, что у Ермака «становится все меньше людей, которые могут за его спиной доносить Зеленскому любую информацию».

В то же время 22 сентября в СБУ заявили, что стрельба по автомобилю Шефира является результатом коллапса правоохранительной системы и возможной попыткой запугивания.

Такие покушения осуществляют профессионалы, и если бы покушение было непосредственно на него, была бы другая расстановка попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента, — отметил генерал-майор СБУ Василий Вовк на канале «Украина 24».

По его мнению, сегодняшний инцидент — значительное событие, которое сигнализирует о проблемах в правоохранительных органах, поскольку они не сработали на опережение.

Если покушение на таких лиц, это говорит о многом: о том, что нужно проводить ревизию в правоохранительной системе и фильтрацию руководящих лиц системы, — подытожил генерал.

Он добавил, что из-за политики в Украине не убивают, а убивают из-за денег. Поэтому нужно искать каких-то «обиженных» людей среди так называемых олигархов, которые хотят получить доступ к госбюджету.

Версию о влиянии олигархов также поддерживают и на Банковой — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что покушение на Шефира связано с некоторыми олигархическими и криминальными группировками. Отметим, что завтра, 23 сентября, Верховная Рада должна рассматривать законопроект Зеленского об олигархах.

Никакие преступные действия не помогут уголовным, олигархическим и любым другим группировкам изменить политику, направленную на детенизацию и реформирование управления государством, — отметил Подоляк в комментарии для «Буквы».

По его словам, сейчас в Украине происходит изменение типа государства, «где годами ключевые решения в тени принимали именно представители отраслевых олигархов и связанные с теми же отраслями представители криминалитета».

Изменение правил игры существенно сказывается на их возможностях и ведет к потере огромных теневой сверхприбыли… Российские прямые политические влияния с помощью известных политических групп и отдельных политиков также существенно просели после известных персональных и корпоративных жестких санкций. Это также вполне конкретный повод, — убеждает Подоляк.

Спикер главы государства Сергей Никифоров анонсировал публичную реакцию президента Владимира Зеленского на обстрел авто Шефира. Новость о покушении на Шефира «застала» Зеленского во время рабочего визита в США.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли из автомата Калашникова 22 сентября около 10.00 возле села Лесники Киевской области. В результате обстрела ранение получил водитель, он находится в реанимации клиники «Феофания». Сергей Шефир не пострадал.