Обстрел автомобиля Сергея Шефира прокомментировала Венедиктова

Обстрел автомобиля Сергея Шефира. Фото: Ирина Венедиктова в Facebook

https://racurs.ua/n160543-obstrel-avtomobilya-sergeya-shefira-prokommentirovala-venediktova.html

Ракурс

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, отреагировала на покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Она подтвердила, что 22 сентября утром на Киевщине по дороге между селами Лесники и Ходосовка обстреляли автомобиль Шефира. Предварительно установлено, что злоумышленники выпустили около 10 пуль из оружия калибра 7,62 мм. Ранение получил водитель, его госпитализировали. Об этом Ирина Венедиктова написала на собственной странице в Facebook.

Я подтверждаю факт — действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль. Сегодня брошен вызов правоохранительной системе, — отметила глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова выехала на место происшествия вместе с руководством Национальной полиции. Следователи открыли уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Генпрокурор попросила не спекулировать на теме покушения и не заниматься выдумками.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Нападение на топ-чиновника произошло возле села Лесники в Киевской области. После обстрела водитель дотащил до магазина АТБ недалеко от места происшествия и остановился возле него.

В результате обстрела пострадал водитель, мужчину в тяжелом состоянии доставили в столичную больницу «Феофания». Сам помощник Зеленского находился в авто и не пострадал.