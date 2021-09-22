Обстріл автомобіля Сергія Шефіра прокоментувала Венедіктова

Обстріл автомобіля Сергія Шефіра. Фото: Ірина Венедіктова у Facebook

https://racurs.ua/ua/n160543-obstril-avtomobilya-sergiya-shefira-prokomentuvala-venediktova.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, відреагувала на замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Вона підтвердила, що 22 вересня зранку на Київщині по дорозі між селами Лісники та Ходосівка обстріляли автомобіль Шефіра. Попередньо встановлено, що зловмисники випустили близько 10 куль зі зброї калібру 7,62 мм. Поранення дістав водій, його госпіталізували. Про це Ірина Венедіктова написала на власній сторінці у Facebook.

Я підтверджую факт — дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні — автоматна черга прошила автомобіль. Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі, — зазначила очільниця Офісу генпрокурора.

Венедіктова виїхала на місце події разом із керівництвом Національної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Генпрокурор попросила не спекулювати на темі замаху й не займатися вигадками.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Напад на топ-чиновника стався біля села Лісники в Київській області. Після обстрілу водій дотягнув до магазину АТБ недалеко від місця події і зупинився біля нього.

Внаслідок обстрілу постраждав водій, чоловіка у важкому стані доставили до столичної лікарні «Феофанія». Сам помічник Зеленського перебував в авто і не постраждав.