Это мне привет, ответ будет сильным — Зеленский о покушении на Шефира

https://racurs.ua/n160545-eto-mne-privet-otvet-budet-silnym-zelenskiy-o-pokushenii-na-shefira-video.html

Ракурс

Покушение на Сергея Шефира прокомментировал президент Украины. Сейчас он находится в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость, — Владимир Зеленский сделал такое заявление о покушении на своего первого помощника.

Президент сообщил, что возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Обстрел автомобиля Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, ранее прокомментировали на Банковой. Там этот инцидент расценивают как покушение на жизнь Шефира и связывают с «активной политикой» Зеленского.

В машину Шефира 22 сентября во лесу под Киевом выпустили более 10 пуль.