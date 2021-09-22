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Ракурс
Это мне привет, ответ будет сильным — Зеленский о покушении на Шефира

Это мне привет, ответ будет сильным — реакция Зеленского на стрельбу с Шефиром

22 сен 2021, 13:41
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Покушение на Сергея Шефира прокомментировал президент Украины. Сейчас он находится в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость, — Владимир Зеленский сделал такое заявление о покушении на своего первого помощника.

Президент сообщил, что возвращается в Киев сразу же после выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


Обстрел автомобиля Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, ранее прокомментировали на Банковой. Там этот инцидент расценивают как покушение на жизнь Шефира и связывают с «активной политикой» Зеленского.

В машину Шефира 22 сентября во лесу под Киевом выпустили более 10 пуль.

Источник: Ракурс


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