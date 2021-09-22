Самолет Ан-26 с пассажирами на борту исчез в РФ

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Ракурс

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь в небе под Хабаровском в России. Воздушное судно также исчезло с радаров. Об этом пишут 22 сентября российские СМИ.

Ан-26 проводил технический полет за 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и исчез с радаров, — говорится в сообщении.

На борту самолета находился экипаж из шести человек.

Речь идет о самолете, принадлежащем военным. Пропавший самолет якобы принадлежит компании «Летные проверки и системы». В ходе технического полета он проверял системы связи.

Напомним, ранее в июле на Камчатке произошла катастрофа самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Он исчез с радаров, когда летел из Петропавловска-Камчатского в поселок городского типа Палана. Все пассажиры и экипаж самолета погиб. Среди вероятных версий авиакатастрофы называлась неблагоприятная погода, ошибка пилота и технические неисправности воздушного судна.

Ан-26 — военно-транспортная модификация гражданского турбовинтового самолета Ан-24. Он эксплуатируется с 1973 года.