Дитсадки працюватимуть, а учні 1-4 класів навчатимуться очно. Фото:

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Навчальний процес в Україні триватиме, попри те, що Україна перебувати у «жовтій» зоні з завтрашнього дня, 23 вересня.

Дитячі садки працюватимуть, а учні початкових класів навчатимуться очно. Робота закладів не залежатиме від введеної зони карантину. Навчання у закладах, де персонал не встиг вакцинуватися, буде відбуватися дистанційно. Про це 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, який транслювали в YouTube.

Садочки працюють, спеціальні заклади освіти працюють, молодші класи з 1 по 4 навчаються очно, — зазначив глава уряду.

Міністр освіти Сергій Шкарлет на засідання уряду заявив, що вихованці дитсадків, учні початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками, бо тривала «дистанційка» для наймолодших може призвести до непоновлюваних втрат у навчанні.

Саме тому Міністерство освіти й науки внесло до урядової постанови зміни про те, що умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи загальноосвітніх шкіл. Такі заклади продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм.

Нагадаємо, вакцинація в Україні проходитиме примусово для певних категорій українців. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.