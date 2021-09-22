Детсады будут работать, а ученики 1-4 классов будут учиться очно. Фото:

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Учебный процесс в Украине будет продолжаться, несмотря на то, что Украина находиться в «желтой» зоне с завтрашнего дня, 23 сентября.

Детские сады будут работать, а ученики начальных классов будут учиться очно. Работа учреждений не будет зависеть от введенной зоны карантина. Обучение в заведениях, где персонал не успел вакцинироваться, будет происходить дистанционно. Об этом 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, которое транслировали в YouTube.

Садики работают, специальные учебные заведения работают, младшие классы с 1 по 4 учатся очно, — отметил глава правительства.

Министр образования Сергей Шкарлет на заседание правительства заявил, что воспитанники детсадов, ученики начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками, потому что длительная «дистанционка» для самых молодых может привести к невозобновляемым потерям в обучении.

Именно поэтому Министерство образования и науки внесло в правительственное постановление изменения о том, что условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные учреждения общего среднего образования, 1−4 классы общеобразовательных школ. Такие заведения будут продолжать работать в очном формате с соблюдением противоэпидемических норм.

Напомним, вакцинация в Украине будет проходить принудительно для определенных категорий украинцев. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.