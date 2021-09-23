Желтая зона карантина — что изменилось с 23 сентября

https://racurs.ua/n160578-jeltaya-zona-karantina-chto-izmenilos-s-23-sentyabrya.html

Ракурс

С 23 сентября на территории всех регионов Украины вступил в силу «желтый уровень» эпидемической опасности распространения COVID-19.

Он предусматривает внедрение соответствующих карантинных ограничений.

В «желтой» зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м.

Кроме того, есть определенные запреты:

массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на 4 кв. м площади;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 кв. м;

очная работа учреждений образования не разрешена, кроме тех, где у 80% персонала желтый или зеленый COVID-сертификат.

Ранее Кабмин продлил адаптивный карнтин до конца 2021 года, а 22 сентября срочно изменил требования для образовательного процесса и отправил на дистанционное обучение только учеников 5−11 классов. Для воспитанников детсадов и школьников 1−4 классов решили сделать исключение из правил, поскольку уровень вакцинации сотрудников школ критически низкий.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о «желтом уровнеь» 21 сентября. Это произошло из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. За последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций — на 51%. 22 сентября в Украине зарегистрировали почти 8 тыс. новых случаев коронавируса.