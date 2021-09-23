Двух бойцов ВСУ ранили оккупанты в зоне ООС. Фото: armyinform.com.ua

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Ракурс

Режим прекращения огня на Донбассе в очередной раз нарушается со стороны российских оккупантов.

В среду, 22 сентября, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом дважды враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов два украинских бойца получили огнестрельные ранения. Воинам оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Об этом 23 сентября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Наемники Кремля обстреливали из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ в направлении Светлодарска. На Приазовье враг трижды применил беспилотники, с помощью которых сбросил осколочную гранату ВОГ-17 возле Павлополя и дважды — возле Водяного. Здесь же противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Раздавались выстрелы и взрывы в районе Зайцево та Новотошковского. А вблизи Прицепиловки оккупанты выпустили два десятка мин из минометов калибра 120 мм.

Напомним, 17 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима «тишины». В результате агрессии осколочные ранения получили два украинских защитника.