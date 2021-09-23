Двох бійців ЗСУ поранили окупанти в зоні ООС. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160577-dvoh-biyciv-zsu-poranyly-okupanty-na-donbasi.html

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Режим припинення вогню на Донбасі вкотре порушується з боку російських окупантів.

У середу, 22 вересня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. При цьому двічі ворог використовував заборонене мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів двоє українських бійців дістали вогнепальні поранення. Воїнам надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я військовослужбовців — задовільний. Про це 23 вересня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Найманці Кремля обстрілювали з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ у напрямку Світлодарська. На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотники, за допомогою яких скинув осколкову гранату ВОГ-17 біля Павлополя і двічі — біля Водяного. Тут же ж противник застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.

Лунали постріли й вибухи у районі Зайцевого та Новотошківського. А поблизу Причепилівки окупанти випустили два десятки мін з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, 17 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму «тиші». Внаслідок агресії осколкові поранення дістали двоє українських захисників.